Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, muhtarlarla buluştu

03.02.2020 16:06 | Son Güncelleme: 03.02.2020 16:06

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Mersin'in kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti.

Akdeniz'de hayata geçirecekleri projeler hakkında muhtaralara bilgi veren Gültak, kentte yapımı süren Millet Bahçesi'nin inşa çalışmalarının kasım ayına kadar biteceğini müjdesini verdi.

Kaynak: AA