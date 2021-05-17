Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki
Anadolu Ajansı / Serkan Avci - Haberler | Güncel

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Gültak başkalığında gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Toplantıda, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Gültak, Filistin halkına yapılan zulmü kınadı.

Gültak, din, dil, ırk ayrımı yapmadan mazlumların her zaman yanında olduklarını belirterek, "İsrail'in, kadın çocuk demeden masum ve sivil insanlara yaptığı zulüm kabul edilemez. Bu katliam ve zulüm bir an önce durdurulmalıdır. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serkan Avci

Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik
Son Dakika! ABD Dışişleri Bakanı: İsrail'in vurduğu medya binasında Hamas'ın faaliyet gösterdiğine dair herhangi bir kanıt görmedik
Son dakika gündem: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi hayatını kaybetti
Son dakika gündem: İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 59'u çocuk 200 kişi hayatını kaybetti
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı.
İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 200'e çıktı.
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ömer Çelik Ali Babacan Sedat Peker Mustafa Şentop
Magazin Cemal Hünal Feyza Aktan Acun Ilıcalı Burak Sergen
Spor Cenk Tosun Fatih Terim Sergen Yalçın Emre Belözoğlu Rachid Ghezzal
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.05.2021 15:58:35. #1.11#

title