Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan esnaf ziyareti - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan esnaf ziyareti

AA / Serkan Avci - Haberler | Güncel
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan esnaf ziyareti

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gündoğdu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gündoğdu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak beraberindeki Ak Parti İlçe Başkanı Emin Genç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Göverçile ile vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Gültak, bölgedeki altyapı sorunlarının çözümü için harekete geçeceklerini belirtti.??????????????

AA / Serkan Avci - Son Dakika Haberleri
Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu

Amatör futbolcu, yanan aracında ölü bulundu

 Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken kareler

Görüntüler bugün paylaşıldı! Türkiye ve KKTC'nin birlikte gerçekleştirdiği tatbikattan dikkat çeken kareler
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sezai Temelli Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Düm Tek Tek Esra Erol Müge Anlı
Spor Kerem Aktürkoğlu Nihat Özdemir Cüneyt Çakır Balotelli
Tüm Haberler Güzel Sözler Sergen Yalçın Şans Oyunları Gazeteler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan esnaf ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.09.2021 12:51:03. #1.12#