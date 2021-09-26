Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan esnaf ziyareti

AKDENİZ, MERSİN (AA) - Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Gündoğdu Mahallesi'nde esnaf ziyaretinde bulundu.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak beraberindeki Ak Parti İlçe Başkanı Emin Genç ve MHP İlçe Başkanı Mehmet Göverçile ile vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi.

Gültak, bölgedeki altyapı sorunlarının çözümü için harekete geçeceklerini belirtti.??????????????