Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısını terk etmelerine ilişkin açıklama Açıklaması

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında yaşanan tartışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gültak, açıklamasında, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında yaşanan tartışmayla ilgili gerçeği yansıtmayan ifadeler nedeniyle açıklama yapma gereği doğduğunu belirtti.

Toplantıyı terk etme nedenlerinin Mersin Limanı ile ilgili temenni kararı alınması sırasında yaşanan tartışmalar olmadığını aktaran Gültak, "Meclis toplantısını terk etmemizin asıl sebebi meclis çatısı altında olup da başta Avrupa Birliği ve Amerika olmak üzere tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya HDP'li ve CHP'li meclis üyelerinin terör örgütü diyememeleridir. Bu gerçeğin açık, net bir şekilde herkesçe bilinmesi gereklidir." ifadelerini kullandı.

Gültak, tartışma ve gerilim sonucu yaşanan bu olaydan büyük ölçüde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sorumlu olduğunu öne sürerek, Seçer'in meclisin düzen ve intizamını sağlayamadığını iddia etti.

Bu durum sonucu "Meclis'te yaratılan gerilim ve tartışmalar kasten mi yapılmıştır?" sorusunu akıllara geldiğini belirten Gültak, "Buradan bir kez de Seçer'e ve tüm CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine soruyoruz, 'PKK terör örgütü müdür, değil midir? Bu soruya Sayın Seçer'in bir yanıtı olacak mıdır?' " ifadesine yer verdi.

Gültak, toplantıda, kendilerine yöneltilen işten çıkarmalarla ilgili söz aldığını ve Akdeniz Belediyesinde sadece terör bağlantılı işçilerin işten çıkarıldığını, kimsenin performans düşüklüğü bahanesiyle işlerinden edilmediklerini söylemeye çalıştığını vurguladı.

Toplantıda CHP'li ve HDP'li meclis üyelerinin sık sık konuşmasını engellediğini ifade eden Gültak, şöyle devam etti:

"CHP'li meclis üyesi Abdurrahman Yıldız ayağa kalkarak saygısızca el kol hareketleri yaptı ve sonrasında gerilimin artması nedeniyle oturuma 5 dakika ara verildi. Konuşma çabam CHP'li üye Abdurrahman Yıldız ve HDP'li üye Bedriye Kuş tarafından ısrarla engellenince, 'Dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya terör örgütüdür' diyemiyorsunuz. Terör örgütünden korkuyorsunuz fakat burada, meclis çatısı altında olay çıkartıyorsunuz. Bu örgütü Amerika, Avrupa hatta tüm dünya terör örgütü olarak kabul etti. Çıkın siz de bunu deklare edin' diye seslendim. Bu ifadem üzerine, HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi ise Başkan Seçer'e seslenerek, 'Bunu bir daha yaparsanız biz de sessiz kalmayız' demiştir."

Gültak, açıklamasında ayrıca, "Kameraların önünde açıkça yapılan bu aleni tehditler, Seçer'in meclisi yönetememesi ve yaşanan bu gerginliğe göz yumması üzerine tepkilerimizi göstermek amacıyla, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak ortak kararla toplantıyı terk ettik." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal