Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, icraatlarını anlattı

24.10.2019 15:06

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Akdeniz'in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş. Kaybedilen yılları geri kazanmak, insanlarımızı hak ettiği yere taşımak için kararlıyız." dedi.

Gültak, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri süre boyunca yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı.

Akdeniz ilçesinin, büyüklüğü ve konumu itibariyle kentin "kalbi" konumunda bulunduğunu kaydeden Gültak, "Akdeniz'in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş. Kaybedilen yılları geri kazanmak, insanlarımızı hak ettiği yere taşımak için kararlıyız. Yeniliğin, değişimin ve dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Gültak, her vatandaşa eşit hizmet götürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz'in uğradığı haksızlık ve eşitsizliği ortadan kaldıracağız. İlçemizde yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere ağırlık verdik. Gönül belediyeciliği ışığında, farkındalık yaratacak yönetim anlayışını hayata kattık. 'Önce insan' diyerek, adil, eşit ve kaliteli hizmet vererek, değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesi başlattık. Akdeniz'e kazandıracağımız hizmetler, proje ve yatırımlarla gönül belediyeciliğinin farkını herkese ispatlayacağız."

Kaynak: AA