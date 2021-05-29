Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
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Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor

Akdeniz, Batı Karadeniz ve Doğu Karadeniz'in bazı kesimlerinde yarın sağanak bekleniyor
Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya - Haberler | Güncel

Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Afyonkarahisar, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Afyonkarahisar, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinde yarın kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimlerinde havanın parçalı ve yer yer çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor.

Akdeniz'in iç kesimleri, Batı Karadeniz'in doğusu, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Kırklareli, Edirne, Kütahya, Afyonkarahisar, Adana, Hatay ve Ardahan çevrelerinde kısa süreli ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor. Diğer yerlerde havanın az bulutlu ve açık geçmesi bekleniyor.

Hava sıcaklıkları salı gününden itibaren azalacak

Hava sıcaklıklarının batı bölgelerde mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Sıcaklıkların salıdan itibaren batıdan başlayarak azalması, yurdun kuzey ve iç kesimlerinde ise mevsim normallerinin 2 ila 4 derece altına düşmesi öngörülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Çetinkaya

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