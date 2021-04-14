Akdeniz Araştırma 30 büyükşehirde seçmenin nabzını tuttu

Adana merkezli faaliyet gösteren Akdeniz Anket ve Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde 24 bin seçmenin nabzını tuttu.

Adana merkezli faaliyet gösteren Akdeniz Anket ve Araştırma Şirketi, 30 büyükşehirde 24 bin seçmenin nabzını tuttu. Bu pazar seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz sorusuna verilen cevapta Cumhur İttifakı önde çıktı.

Türkiye'de muhalefet tarafından sık sık gündeme getirilen erken seçim tartışmaları üzerine anket şirketleri de kamuoyunun nabzını tutmaya başladı. Son veriler, Akdeniz Anket ve Araştırma'dan geldi.

Akdeniz Anket ve Araştırma Şirketi Genel Müdürü Mehmet Turaçcı, "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" Anketinin sonuçlarını açıkladı.

1-10 Nisan tarihleri arasında yapılan ankette bu pazar seçim olması halinde yurttaşların hangi partiye oy vereceğini araştırıp ortaya koyduklarını kaydeden Turaçcı, geçmiş seçimlerde sonuçları en yakın tahmin eden şirketler arasında olduklarını hatırlattı.

30 büyükşehirde, 18 yaş ve üzeri 24 bin kişi ile CATI (Bilgisayar Destekli Telefonla Görüşme) yöntemiyle yapılan araştırmada "Bu Pazar seçim olsa kime oy verirsiniz?" sorusuna vatandaşların verdiği cevaplara göre partilerin oy yüzdesi şu şekilde oluştu;

%40,2 AK PARTİ

%13,1 CHP

%12,1 Memleket Hareketi

%11,3 HDP

%10,6 MHP

%6,8 İYİ Parti

%2,8 Deva Partisi

%1,3 Gelecek Partisi

%1,0 BBP

%0,3 Saadet

%0,5 Diğer

Ankete gelen cevaplarda AK Parti, MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı'ndan yana oldu. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı