Akdeniz açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar renkli görüntü oluşturdu
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Akdeniz açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar renkli görüntü oluşturdu

Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz - Haberler | Kültür Sanat

Akdeniz açıklarında orkinos avından dönen balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Akdeniz açıklarında orkinos avından dönen balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

İzmir'in Karaburun ilçesinden orkinos avı için Akdeniz açıklarına giden balıkçı tekneleri, avın ardından Ege Denizi'ne doğru hareket etti.

Bir balıkçı teknesine açık denizde eşlik eden yaklaşık 10 yunus, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Tekneyle yaptıkları yarış renkli görüntüler oluşturan yunusların bir süre sonra gemiden uzaklaştığı görüldü.

Akdeniz açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar renkli görüntü oluşturdu
Akdeniz açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar renkli görüntü oluşturdu
Akdeniz açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar renkli görüntü oluşturdu
Akdeniz açıklarında balıkçı teknesine eşlik eden yunuslar renkli görüntü oluşturdu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yusuf Şahbaz

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