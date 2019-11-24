Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

24.11.2019 14:42 | Son Güncelleme: 24.11.2019 14:47
Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

'nın ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde meydana geldi.


Antalya'nın Kumluca ilçesinden yaklaşık 33 kilometre açık denizde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesinden, depremin saat 13.57'de ve 16.23 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin Kumluca ilçesinde çok hafif şekilde hissedildiği bildirildi. - ANTALYA

Kaynak: İHA
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