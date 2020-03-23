Akdede üst geçidinin zemini yenilendi
Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan ve zaman içerisinde zemininde yıpranmalar meydana gelen Akdede üst geçidinde zemin yenileme çalışması gerçekleştirdi.
23.03.2020 16:59 | Son Güncelleme: 23.03.2020 17:00
Mimar Sinan Bulvarı üzerinde yer alan Akdede üst geçidinin zemininde zaman içerisinde yıpranmalar meydana geldi. Vatandaşlardan gelen talep üzerine harekete geçen Manisa Büyükşehir Belediyesi, üst geçidin zemininde tamirat çalışmalarına başladı.
Fen İşleri Daire Başkanlığı ekiplerince gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında zeminde kırılan ve yerinden çıkan tahtalar yenileriyle değiştirilirken, üst geçit yenilenmiş haliyle Manisalı vatandaşların kullanımına tekrardan sunuldu.
Kaynak: Bültenler