Akdamar Kilisesi'ndeki ayin bu yıl korona gölgesinde yapılıyor Van'ın Akdamar Kilisesi'nde bu yıl sekizincisi pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak ayin için Ermenilerin teknelerle adaya gelmesi bekleniyor.

Van'ın Akdamar Kilisesi'nde bu yıl sekizincisi pandemi tedbirleri kapsamında yapılacak ayin için Ermenilerin teknelerle adaya gelmesi bekleniyor.

Akdamar Adası'ndaki tarihi Ermeni Kilisesi'ndeki ayine saatler kalırken, tüm hazırlıklar en ince detayına kadar planlandı. Pandemi tedbirleri kapsamında ayine katılacak sınırlı sayıdaki kişi, sabah Akdamar iskelesine gelmeye başladı. Tekne yolculuğunun ardından adaya ulaşan konuklar, ayin için hazırlıklara başladı. Ayin dolayısıyla Van Emniyet Müdürlüğü adada ve iskele çevresinde çok sayıda polis görevlendirdi. Saat 11.00'de başlayacak ayinin 85. Türkiye Ermeni Patriği Sahak Maşalyan tarafından yönetilmesi bekleniliyor.

Akdamar Kilisesi

Van Valiliğinin teklifi ve Kültür ve Turizm Bakanlığının onayıyla yılda bir gün ayine izin verilen Van Gölü'ndeki ada üzerinde bulunan Akdamar Kilisesi, 915-921 yılları arasında inşa edildi. Daha sonra manastıra dönüştürülen kilise, 2007 yılında restore edilerek anıt müze olarak hizmet vermeye başladı. Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından Keşiş Manuel'e yaptırılan kilise, Ermeni halkı açısından büyük önem taşıyor. Ermeniler, bu kiliseyi ziyaret etmeyi dini bir vecibe olarak görüyor. Kutsal haç adına yaptırılan ve din adamlarının yetiştirilmesi açısından önem taşıyan kilisede, 1915 yılına kadar din adamlarının yetiştiği ve bu tarihe kadar ayin yapıldığı biliniyor. 1915 yılındaki Rus işgalinin ardından ayine kapatılan, ancak sit alanı olarak koruma altına alınan kilise, ilk kez 2010 yılında bir ayine ev sahipliği yaptı. Adanın ortasında yer alan kiliseye batı ve güneyden birer kapı vasıtasıyla giriliyor. Zengin figürlerin yer aldığı kilise duvarlarında İncil ve Tevrat'tan alınmış çeşitli sahneler de bulunuyor. Bu sahnelerden Yunus Peygamber'in denize atılması, Hz. Meryem ve kucağında İsa, Adem ile Havva'nın cennetten kovulması, Hazreti Davut ile Kral Goliat'ın mücadelesi, Samson Filistinli ikilisi, ateşte üç İbrani genci, aslan ininde Daniel figürleri göze çarpıyor. Dini ve dünyevi sahnelerden başka hayvan figürlerinin de göze çarptığı kilisenin iç tarafında ise günümüzde büyük ölçüde bozulmuş freskler yer alıyor. - VAN

Kaynak: İHA