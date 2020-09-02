Akdamar Anıt Müzesinde ayin hazırlığı
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Akdamar Anıt Müzesinde ayin hazırlığı

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Anıt Müzesinde Pazar günü pandemi tedbirleri kapsamında ayın yapılacağı belirtildi.

Akdamar Anıt Müzesinde ayin hazırlığı
02.09.2020 10:33 | Son Güncelleme: 02.09.2020 10:37

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Anıt Müzesinde Pazar günü pandemi tedbirleri kapsamında ayın yapılacağı belirtildi.

Van Valiliğinden yapılan açıklamada, Gevaş ilçesi Akdamar Anıt Müzesinde 6 Eylül 2020 tarihinde (Pazar günü) Türkiye Ermenileri Patrikhanesi tarafından yapılacak ayinin, bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında sınırlı sayıda katılımla gerçekleştirileceği belirtildi. Açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığının izniyle Akdamar Adası'ndaki Akdamar Anıt Müzesinde gerçekleştirilecek ayin için gerekli pandemi tedbirleri uygulanacaktır. Ermeni Patrikhanesinden de sınırlı katılımın olacağı ayin, saat 09.00 itibariyle başlayacaktır. Ayinin yapılacağı 6 Eylül 2020 tarihinde Akdamar Adası'na ziyaretçi kabul edilmeyecek, akredite olan görevliler de gerekli kontrollerin ardından adaya alınacaklardır" denildi. - VAN

Kaynak: İHA

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