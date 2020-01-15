Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar
Haberler » 3. Sayfa » Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar - Haberler

Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar

Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu.

15.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 15.01.2020 14:10
Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar

'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu.


Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, Van'da etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor. Kar yağışının ardından zemin beyaza bürünürken adada bulunan ve yuvalarından çıkan tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu. Kar örtüsü üzerinde gezinen tavşanlar, doğa fotoğrafçısı Murat Cacim'in objektifine yansımasıyla güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. - VAN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler