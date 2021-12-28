AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI - Haberler
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AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, karın yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı.

VAN (DHA) - VAN'ın Gevaş ilçesinde bulunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası, karın yağmasıyla birlikte beyaz örtüyle kaplandı. Karla birlikte seyrine doyumsuz manzara ortaya çıktı.

Van'a 45 kilometre uzaklıktaki Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve adayla aynı adı taşıyan kilise, her yıl binlerce turist tarafından ziyaret ediliyor. Kente gelen turistler, özellikle inanç turizminin önemli merkezleri arasında bulunan Akdamar Kilisesi'ni ziyaret etmeden dönmüyor. Yılda bir gün ayin izni verilen kilisede eylül ayında yoğun ziyaretçi akını oluyor. Yılın her mevsimi ziyaretçilerine farklı görsel şölen sunan Akdamar Adası ve kilisesi karın yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Adanın bu hali, Van Gölü'nün turkuaz mavisiyle birleşince eşsiz bir manzara oluştu.

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

AKDAMAR ADASI'NDA SEYRİNE DOYUMSUZ KIŞ MANZARASI

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