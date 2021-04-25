Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği

Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ - Haberler | Güncel

VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası, hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü.

VAN'da, her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiği Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası,  hafta sonu uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü. 

Gevaş ilçesinden 20 dakika süren tekne yolculuğuyla ulaşılan Akdamar Adası, hafta içi yerli ve yabancı turistlerin akınına uğruyor. Buraya gelen ziyaretçiler, Van Gölü'nün mavi suları, badem ağaçları ve Artos Dağı'yla bütünleşerek seyrine doyumsuz manzaralar sergileyen adada, fotoğraf çekip o anları ölümsüzleştiriyor. İlkbaharda kartpostallık görüntülerin oluştuğu ada, ramazan ayında hafta sonunda uygulanan sokağa çıkma yasağı nedeniyle sessizliğe büründü. Martı seslerinin duyulduğu ada, muhteşem manzarasıyla görsel şölen sunuyor.

 

 


- Van
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği
Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Behçet DALMAZ

Çocukları bekleyen büyük tehlike! Eğitsel uygulamalar da sınıfta kaldı, zararı çok fazla
Çocukları bekleyen büyük tehlike! Eğitsel uygulamalar da sınıfta kaldı, zararı çok fazla
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Derya Yanık Devlet Bahçeli Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Ebru Şallı Burak Sergen Serdar Ortaç
Spor Muslera Fatih Terim Mete Kalkavan Emre Belözoğlu Vincent Aboubakar
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Thodex Soykırım
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Akdamar Adası'nda hafta sonunda pandemi sessizliği - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 25.4.2021 09:32:48. #1.16#

title