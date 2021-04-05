Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı
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Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı

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Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı

VAN (İHA) – Van Gölü'nde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası'ndaki badem ağaçları çiçek açtı.

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VAN (İHA) – Van Gölü'nde bulunan ve her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası'ndaki badem ağaçları çiçek açtı.

Korona virüs önlemleri kapsamında Mart 2020'de ziyaretçilere kapatılan, normal şartlarda her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası'nda ilkbaharın gelişiyle birlikte bademler çiçek açtı. Çiçek açan badem ağaçlarıyla birlikte pembe ve beyaza bürünen Akdamar Adası, ziyaretçilere adeta bir görsel şölen sunuyor. Her yıl binlerce kişinin geldiği Akdamar Adası, çevresindeki dağların eteklerinde bulunan kar ile doyumsuz bir manzara oluşturdu. Gevaş ilçesinden yaklaşık 20 dakika süren tekne yolculuğunun ardından ulaşılan ada, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerin ilgisini çekiyor. - VAN

Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı
Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı
Akdamar Adası'nda badem ağaçları çiçek açtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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