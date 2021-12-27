Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Haberler | Yerel

Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi Van Gölü'nde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi

VAN - Van Gölü'nde bulunan ve her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle ziyaretçilerini mest ediyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken ve ilkbaharda çiçek açan badem ağaçları, yazın gökyüzü ve Van Gölü'nün maviliğiyle bütünleşen manzarasıyla ziyaretçilerini cezbeden Gevaş ilçesi sınırlarında bulunan Akdamar Adası, kışın da adeta beyaz gelinliğini giyerek eşsiz bir görsel şölen sunuyor. Kentin en önemli destinasyonlarından biri olan ada, ziyaretçilerin yanısıra fotoğraf tutkunları da cezbediyor.

Doğa fotoğrafçısı Murat Doğan, "Kar yağışı sonrası Akdamar Adası'na gelerek karlı fotoğraflarını çekiyoruz. Akdamar Adası her mevsim ayrı güzellikler sunuyor. Bizde bu güzellikler fotoğraf karelerimizle takipçilerimizle paylaşıyoruz. Herkesin buraya gelip bu gizliliği görmesini istiyoruz" dedi.

(EKİP-ŞAK-Y)

Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi

Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi

Akdamar Adası, beyaz gelinliğini giydi

Evlerinin önüne bırakılan kimyasal maddeyi gören çift, çareyi kamerada buldu! Kayıtları izleyince nutukları tutuldu

Evlerinin önüne bırakılan kimyasal maddeyi gören çift, çareyi kamerada buldu! Kayıtları izleyince nutukları tutuldu

İhlas Haber Ajansı / Şükrü Akyüz - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title