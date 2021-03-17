Akdağmadeni'nde meyve fidanı ve tohum satışına başlandı
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Akdağmadeni'nde meyve fidanı ve tohum satışına başlandı

17.03.2021 18:01 | Son Güncelleme: 17.03.2021 18:17
Akdağmadeni'nde meyve fidanı ve tohum satışına başlandı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bölge çiftçisine yönelik maliyetine sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışına başlanıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Ziraat Odası Başkanlığı tarafından bölge çiftçisine yönelik maliyetine sertifikalı fidan ve yonca tohumu satışına başlanıldı.

Akdağmadeni Ziraat Odası, bölge çiftçisine destek olmaya devam ediyor. Akdağmadeni Ziraat Odası başkanı Eyüp Elmalı, bölge çiftçisini desteklemek adına sertifikalı fidan, sebze ve yonca tohumu satışlarına başladıklarına söyledi. Başkan Elmalı, yaptığı açıklamada, "Getirdiğimiz sertifikalı meyve fidanlarını çiftçimize maliyet fiyatına satıyoruz. Ceviz, kayısı, armut, şeftali, dut, kiraz, vişne, ayva, erik, bodur elma gibi fidanların satışı başladı" dedi.

Her zaman çiftçinin yanında olduklarını belirten Elmalı, "Biz Ziraat Odası olarak köydeki çiftçimizin en az 100 meyve fidanı, 10 ineği ve 50 tavuğu olsun istiyoruz. Bu sayede, köyden şehre göçü yavaşlatmak, çiftçimizin köyünde geçimini en iyi şekilde sağlamasını istiyoruz. Bizim bütün çalışmalarımız bölge çiftçisine yöneliktir. Bölge çiftçisi kazansın, üretsin. Bu güne kadar 90 bin meyve fidanı toprakla buluştu. Hedefimiz yüz bin meyve fidanını toprakla buluşturmaktır" ifadelerini kullandı. - YOZGAT

Akdağmadeni'nde meyve fidanı ve tohum satışına başlandı
Akdağmadeni'nde meyve fidanı ve tohum satışına başlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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