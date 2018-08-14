Akdağmadeni'nde Doğal Gaz Çalışmaları Sürüyor

YOZGAT(AA) – Akdağmadeni Belediye Başkanı İrfan Coşgun, doğalgaz çalışmalarının hızlı bir şekilde sürdüğünü, bu yıl sonunda halkın doğalgaz kullanımına başlayacağını bildirdi.

Doğalgaz çalışmalarını inceleyen Coşgun, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçe halkının büyük bir özlemle beklediği doğalgaz çalışmalarında son aşamaya gelindiğini söyledi.

Ana hatları çekildikten sonra istasyonların kurulacağını dile getiren Coşgun, "İnşallah bu yıl sonunda evlere doğalgaz bağlanacak. Doğalgazın kullanılmaya başlamasıyla birlikte vatandaşlarımız daha ucuz enerji kullanacağı gibi ilçemizde de hava kirliği yaşanmayacak. Doğalgazın ilçemize kazandırılmasında emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.