Akdağmadeni Kütüphanesi okullarda okuma etkinliği başlattı

Bu faaliyeti, okullarda okuma oranını artırmak, kütüphaneyi tanıtmak, öğrencileri kütüphaneye yönlendirmek amacıyla yaptıklarını ifade eden Şahin, okullardan olumlu dönüş aldıklarını ifade etti.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; " Yaşayan kütüphaneler kapsamında; kütüphanelerimizde resim, dama, satranç gibi etkinliklerimiz de yapılmaktadır. Ayrıca okul ziyaretleri de yapılmaktadır. Okullarda okuma etkinliği yapan Akdağmadeni Kütüphanemiz, öğrencilerle bir araya gelerek hem hikâye okuyorlar hem neşeli dakikalar geçiriyorlar. Böylelikle çocuklara okuma alışkanlığının oluşturulması için bir adım atmış oluyoruz" dedi.

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