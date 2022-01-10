Akdağmadeni Kütüphanesi okullarda okuma etkinliği başlattı - Haberler
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Akdağmadeni Kütüphanesi okullarda okuma etkinliği başlattı

Akdağmadeni Kütüphanesi okullarda okuma etkinliği başlattı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kütüphane görevlisi Davut Şahin ve gönüllü olan üniversite öğrencisi Tuğba Aşık, haftada bir gün okullara giderek okuma etkinliği yapıyor.

Bu faaliyeti, okullarda okuma oranını artırmak, kütüphaneyi tanıtmak, öğrencileri kütüphaneye yönlendirmek amacıyla yaptıklarını ifade eden Şahin, okullardan olumlu dönüş aldıklarını ifade etti.

Yozgat İl Kültür ve Turizm Müdürü Hüseyin Çiftci ise yaptığı açıklamada şunları söyledi; " Yaşayan kütüphaneler kapsamında; kütüphanelerimizde resim, dama, satranç gibi etkinliklerimiz de yapılmaktadır. Ayrıca okul ziyaretleri de yapılmaktadır. Okullarda okuma etkinliği yapan Akdağmadeni Kütüphanemiz, öğrencilerle bir araya gelerek hem hikâye okuyorlar hem neşeli dakikalar geçiriyorlar. Böylelikle çocuklara okuma alışkanlığının oluşturulması için bir adım atmış oluyoruz" dedi.

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