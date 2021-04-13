Akdağmadeni Belediyesinden dar gelirli vatandaşlara destek
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Akdağmadeni Belediyesinden dar gelirli vatandaşlara destek

Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel
Akdağmadeni Belediyesinden dar gelirli vatandaşlara destek

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 250 liralık "Sosyal Destek Kartı" dağıttı.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, ramazan ayı dolayısıyla belirlenen ihtiyaç sahibi vatandaşlara 250 liralık "Sosyal Destek Kartı" dağıttı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahibi vatandaşların kendi alışverişlerini istedikleri gibi yapabilmesi için gıda paketi yerine 250 liralık alışveriş kartı dağıttıklarını belitti.

Alışveriş kartı ile aynı zamanda yerel esnafa da destek olduklarını aktaran Yalçın, "İhtiyaç sahibi vatandaşlarımız, ilçemizde faaliyet gösteren zincir marketler dışında tüm bakkal, market ve süpermarketten kolaylıkla alışveriş yapılabileceklerdir. Bu şekilde esnafımıza da katkı sağlamak istedik. Tüm vatandaşlarımıza hayırlı ramazanlar diliyorum." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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