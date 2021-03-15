Akdağmadeni Belediyesi Sağlık Merkezi açıldı

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapılan Sağlık Merkezi hizmete açıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi tarafından yapılan Sağlık Merkezi hizmete açıldı.

Açılışta konuşan Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçede eksikliği hissedilen bir projeyi daha hayata geçirmekten mutluluk duyduklarını belirtti.

Yalçın, merkezde tansiyon takibi, şeker ölçümü, yara bakımı gibi basit tıbbi müdahaleler ve solunum fonksiyon testinin yapılacağını belirterek, "Sağlık merkezimizde beslenme ve diyet uzmanımızın kontrolünde obezite ile mücadele ve sağlıklı yaşam önerileri halkımıza sunulacak." dedi.

Özellikle son dönemlerde artan bağımlılık konusunda halkı bilinçlendirmeyi ve mağdur vatandaşlara yardımcı olmayı asli vazife olarak gördüklerini aktaran Yalçın, "Yönetim anlayışımızdaki bu bakış açısına istinaden Yeşilay gönüllüsü personelimiz sağlık merkezimizde her türlü bağımlılıkla mücadelede vatandaşımızın yanında olacak." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul