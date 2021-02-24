Akdağmadeni Belediyesi, ilçedeki tarihi kilisenin restorasyonu için çalışma başlattı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akdağmadeni Belediyesi, ilçedeki tarihi kilisenin restorasyonu için çalışma başlattı

24.02.2021 16:57 | Son Güncelleme: 24.02.2021 17:00
Akdağmadeni Belediyesi, ilçedeki tarihi kilisenin restorasyonu için çalışma başlattı

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, bir kısmı yıkılmış atıl vaziyetteki 159 yıllık kiliseyi restore ettirmek için çalışma başlattı.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, bir kısmı yıkılmış atıl vaziyetteki 159 yıllık kiliseyi restore ettirmek için çalışma başlattı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yazılı açıklamasında, ilçede yıkılmaya yüz tutmuş kilisenin restore edilerek ilçede eksikliği hissedilen kültür ev ve kent müzesi olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme yaptıklarını belirtti.

Yalçın, Akdağmadeni'nin yakın geçmişte kültürü ve değerleri birbirinden farklı milletlerin ve unsurların kardeşçe yaşadığı, saygı ve hoşgörünün vücut bulduğu bir şehir olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Belediyecilik aynı zamanda gönüllere dokunmaktır, bir şehrin tarihine, kültürüne sahip çıkmaktır anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan belediye hizmetlerimizi aralıksız sürdürürken bir taraftan da ilçemizde günümüze ulaşan kültür varlıklarını restore ederek gelecek nesillere kazandırmayı amaçlıyoruz. İlçemizde atıl vaziyette bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş, 'Eski Kilise'nin restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'dan destek talep ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Öznur Çalık Hulusi Akar Murat Kurum Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Onur Akay Cem Yılmaz İrem Derici Türkan Şoray
Spor Can Bartu Erol Bulut Hakan Kutlu Rıza Çalımbay Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdağmadeni Belediyesi, ilçedeki tarihi kilisenin restorasyonu için çalışma başlattı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.2.2021 17:07:12. #1.14#
title