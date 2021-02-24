Akdağmadeni Belediyesi, ilçedeki tarihi kilisenin restorasyonu için çalışma başlattı

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, bir kısmı yıkılmış atıl vaziyetteki 159 yıllık kiliseyi restore ettirmek için çalışma başlattı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yazılı açıklamasında, ilçede yıkılmaya yüz tutmuş kilisenin restore edilerek ilçede eksikliği hissedilen kültür ev ve kent müzesi olarak kullanılması için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile görüşme yaptıklarını belirtti.

Yalçın, Akdağmadeni'nin yakın geçmişte kültürü ve değerleri birbirinden farklı milletlerin ve unsurların kardeşçe yaşadığı, saygı ve hoşgörünün vücut bulduğu bir şehir olduğunu vurgulayarak şunları aktardı:

"Belediyecilik aynı zamanda gönüllere dokunmaktır, bir şehrin tarihine, kültürüne sahip çıkmaktır anlayışıyla yolumuza devam ediyoruz. Bir taraftan belediye hizmetlerimizi aralıksız sürdürürken bir taraftan da ilçemizde günümüze ulaşan kültür varlıklarını restore ederek gelecek nesillere kazandırmayı amaçlıyoruz. İlçemizde atıl vaziyette bulunan, yıkılmaya yüz tutmuş, 'Eski Kilise'nin restore edilmesi için Kültür ve Turizm Bakanımız Sayın Mehmet Nuri Ersoy'dan destek talep ettik."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul