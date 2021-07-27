Akdağmadeni Belediyesi atık plastikleri çöp poşetine dönüştürüyor
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Akdağmadeni Belediyesi atık plastikleri çöp poşetine dönüştürüyor

Akdağmadeni Belediyesi atık plastikleri çöp poşetine dönüştürüyor
Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul - Haberler | Güncel

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi "Sıfır atık" projesi kapsamında kurduğu geri dönüşüm tesisinde atık plastiklerden çöp poşeti üretiyor.

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi "Sıfır atık" projesi kapsamında kurduğu geri dönüşüm tesisinde atık plastiklerden çöp poşeti üretiyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, birçok farklı projeyi hayata geçirmeye devam ettiklerini belirtti.

Belediyecilik hizmetlerinin yanında "Üretken belediyecilik" anlayışıyla hareket ettiklerini ifade eden Yalçın, "Sıfır atık projesiyle topladığımız atıkları geri dönüştürmek için kurduğumuz poşet üretim tesisimiz üretime başladı. Amacımız hem çevreyi korumak hem de poşet üretimi yaparak kendi ihtiyacımızı karşılamaktır." dedi.

Geri dönüştürülebilir atıkları ekonomiye kazandıracak ve kaynakları en iyi şekilde kullanacaklarını aktaran Yalçın, "Akdağmadeni Belediyesi olarak üreterek ilçemizi geliştirmeyi hedefliyoruz. Ürettiklerimizi de değerli vatandaşlarımızın hizmetine en güzel şekilde sunmak her zaman önceliğimizdir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul

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