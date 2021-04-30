Akdağmadeni Belediyesi 5 bin çilek fidesi dağıttı

Akdağmadeni Belediyesi tam kapanma sürecinde vatandaşların evlerinde sıkılmamaları, verimli zaman geçirmeleri ve toprakla temasta olmalarını sağlamak amacıyla 5 bin çilek fidesi dağıttı.

Akdağmadeni Belediyesi tam kapanma sürecinde vatandaşların evlerinde sıkılmamaları, verimli zaman geçirmeleri ve toprakla temasta olmalarını sağlamak amacıyla 5 bin çilek fidesi dağıttı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, "Toprakla aramıza mesafe koymayalım" sloganıyla vatandaşlara çilek fidesi dağıttıklarını belirtti.

Yalçın, 17 günlük tam kapanma sürecinde vatandaşların evlerinde verimli zaman geçirmelerini istediklerini ifade ederek, "Vatandaşımızın evleri bahçe olsun düşüncesiyle ilçemizde çilek fidesi dağıtımı yaptık. Çilek fideleri karantina sürecinde yeşerecek. İnşallah 17 Mayıs'ta güzel bir başlangıç yaparak bu zor günleri geride bırakacak, vatandaşlarımızla bir arada olacağımız sağlıklı günlere ulaşacağız." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Ertuğrul