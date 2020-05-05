Akdağmadeni Belediyesi 4 araç aldı

Akdağmadeni Belediyesi tarafından alınan 4 yeni araç hizmete sunuldu.

Akdağmadeni Belediyesi tarafından alınan 4 yeni araç hizmete sunuldu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, halka daha iyi hizmet vermek amacıyla belediye makine parkına yeni araç takviyesinde bulunduklarını söyledi.

Yalçın, belediyenin ihtiyacı olan 2 sıkıştırmalı çöp kamyonu 1 çift kabin pikap, 1 zabıta aracı olmak üzere toplam maliyeti 617 bin lira olan 4 yeni aracı belediye envanterine kazandırdıklarını belirterek, "Araç filomuz ne kadar güçlü olursa hizmetlerin yapılması da o kadar hızlanacaktır." dedi.

Kaynak: AA