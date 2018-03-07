Akdağlı Gençler"Den Afrin'deki Mehmetçiğe Şiirli Destek

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin bölgesinde görev yapan Mehmetçiklere, Samsun'daki gençlerden şiirli destek geldi.

Samsun'un Ladik ilçesinde yaşayan ve kendilerine "Akdağlı Gençler" adını veren 11 kişilik grup, Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan Mehmetçikler için şiir okudu. Mehmetçikler için şiir okuyarak video çekip sosyal medyada paylaştıklarını belirten Hasan Şahin, "Afrin'de görev yapan askerlerimize öncelikle başarılar diliyoruz. Rabb'im onların yardımcıları olsun. Biz de bugün Afrin'de askerlerimizle birlikte omuz omuza sırt sırta olmak isterdik. Oraya gidip onlarla olamadığımız için arkadaşlarımızla hep bir araya gelerek onlara moral olsun diye şiir okuyup videoya çektik. Bu videoyla yanlarında olamasak bile kalbimizin onlarla olduğunu göstermek istedik. Bizi bugün Afrin'e göndersinler hiç düşünmeden gideriz" dedi.

Videonun sonunda ise Akdağlı Gençler Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslenerek, "Reis bizi Afrin'e gönder" mesajı verdi. - SAMSUN