Akdağ, Tortum ve Uzundere'de Vatandaşla Bir Araya Geldi

Sağlık eski Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ, yaklaşan yerel seçimler öncesi ilçe ziyaretlerine devam ediyor. Beraberinde AK Parti İl Teşkilatı yöneticileriyle birlikte gittiği ilçelerde hem AK Parti teşkilatları hem de hemşehrileriyle bir araya gelen Recep Akdağ, yoğun ilgi görüyor.

Akdağ, ilçe ziyaretleri kapsamında gittiği Tortum ve Uzundere'de ilçe Belediye Başkanı ve AK Parti İlçe Başkanı ve yönetim kurulu üyeleri ve partililerle tek tek görüşüp sohbet etti.

İlçe teşkilatları ve vatandaşlarla bire bir görüşen ve esnafları ziyaret ederek talep ve temennilerini dinleyen Recep Akdağ, AK Partinin 16 yıllık hizmetlerini anlattı, iç ve dış siyasetteki gelişmeler hakkında sohbet ederek, yerel seçimlerde AK Partiye desteklerini devam ettirmelerini istedi.

Huzur ortamının yakalandığını ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gerek ülke içerisinde gerekse ülke sınırları dışında terörün belini kırdığına dikkat çeken Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, ekonomik göstergelerin gün geçtikçe daha iyi noktalara geldiğini söyledi.

Türkiye'nin 2023 hedeflerine emin adımlarla ilerlediğine vurgu yapan Prof. Dr. Recep Akdağ, "Gözbebeğimiz, Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye Cumhuriyeti dünya ölçeğinde dev projelerle adından söz ettiriyor. Dünyanın en büyük havaalanı olan ve dünyanın buluşma noktası İstanbul Havalimanı bunlardan bir tanesi. Ülkemize ve milletimize bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da büyük hizmetler vermek için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Sağlık ve ulaşım alanında yapılan yatırımlarla Türkiye'nin çok iyi yerlere geldiğini ve tarım, hayvancılık, alt yapı, sosyal projeler ile dünyanın gıpta ile baktığı bir ülke haline geldiğinin altını çizen Akdağ, "İstiyoruz ki yerel yönetimlerde de AK Partili belediyelerimizin bugüne kadar yapılan başarılı hizmetler bundan sonra da devam etsin. Hemşehrilerimizin teveccühleri ile AK Partili Belediyelerimizin 31 Martta yapılacak yerel seçimlerden yine başarıyla çıkacağına ve hemşehrilerimizin gönlünde taht kuracak hizmetlere imza atacağına inanıyoruz" şeklinde konuştu. - ERZURUM