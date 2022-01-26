Akdağ Tabiat Parkı'ndaki yaban ördekleri doğaseverlerce beslendi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde doğaseverler, Akdağ Tabiat Parkı'nda önlerine çıkan yaban ördeklerini ekmek parçalarıyla besledi.

Kentteki bir grup doğasever, kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yaban hayvanlarına yem bırakmak için Akdağ Tabiat Parkı'na çıktı.

Belirli noktalara yiyecek bırakan kişiler, uçarak yaklaşan yaban ördeklerine de ekmek parçaları verdi.

İnsanlardan kaçmadan gelip ekmekleri yiyen yaban ördeklerini videoya çeken vatandaşlar da kendi aralarındaki diyaloglarda, hayvanların açlık tehlikesine dikkati çekti.