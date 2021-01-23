AFYONKARAHİSAR - Donmak üzereyken kurtarılan yavru köpek, belediyeye teslim edildi

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Rus uyruklu bir kadın, Akdağ Tabiat Parkı'nda donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği, belediyeye teslim etti.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesinde Rus uyruklu bir kadın, Akdağ Tabiat Parkı'nda donmak üzereyken bulduğu yavru köpeği, belediyeye teslim etti.

Alınan bilgiye göre, Hüdai Termal Turizm Merkezi'ndeki kaplıcada konaklayan Rus uyruklu bir kadın, gezmeye gittiği Akdağ Tabiat Parkı'nda soğuk havada donmak üzere olan yavru köpeği gördü.

Köpekle ilgilenen kadın, aracına aldığı yavru köpeği, belediyeye götürerek zabıta ekiplerine teslim etti.

Veteriner hekim kontrolünün ardından yavru köpek, belediye ait besleme evine götürüldü.

Belediye çalışanı Burcu Şahin, gazetecilere yaptığı açıklamada, köpeğin muayene edildiğini ve beslenme ihtiyaçlarının karşılandığını aktardı.

Köpeğin boynunda tasma olduğuna dikkati çeken Şahin, "Büyük ihtimalle köpeği bir vatandaş kaybetti. Köpeğimiz şu an besleme evinde bakıma alındı. Kaybeden varsa besleme evinden köpeğini teslim alabilir." diye konuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Ünlüsoy