Akdağ Tabiat Parkı'nda çevre temizliği kampanyası Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda çevre temizliği konusunda bir kampanya başlatıldı.

Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda çevre temizliği konusunda bir kampanya başlatıldı.

Kampanya çerçevesinde, vatandaşların Akdağ ziyaretlerinin ardından çöplerini görevlilere teslim etmesi halinde çekilişle iki gün Hüdai Kaplıcalarında konaklama hediye edilecek.

Sandıklı Belediye Başkanı Mustafa Çöl, konu ile yaptığı açıklamada, kampanya sonunda 30 ailenin kaplıcada iki gün tatil yapacağını belirtti.

Akdağ Tabiat Parkı'nın son günlerde büyük ilgi gördüğünü aktaran Çöl, "Çevre kirliliğine meydan vermemek adına çöplerini getirerek tabiat parkı girişindeki görevlilere teslim eden ailelerimiz arasından 31 Ekim'de yapacağımız çekiliş ile iki gün Hüdai Kaplıcalarında konaklama fırsatı sunacağız. Vatandaşlarımızın birden çok çekiliş hakkı için daha fazla çöp teslim etmeleri halinde şansları artacaktır." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA