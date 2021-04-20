Akdağ Tabiat Parkı'nda bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak
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Akdağ Tabiat Parkı'nda bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak

Akdağ Tabiat Parkı'nda bisiklet ve yürüyüş yolları yapılacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Türkiye'nin önemli tabiat parklarından biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe sınırlarındaki Akdağ Tabiat Parkı'nda yapılacak olan bisiklet ve yürüyüş yolları yatırımlarının hız kazanacağı belirtildi.

Türkiye'nin önemli tabiat parklarından biri olan Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe sınırlarındaki Akdağ Tabiat Parkı'nda yapılacak olan bisiklet ve yürüyüş yolları yatırımlarının hız kazanacağı belirtildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Milli Parklar 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın ve beraberindeki heyet Sandıklı Belediye Başkan Mustafa Çöl'ü makamında ziyaret etti. Heyet yapılan çalışmalar ve bundan sonraki projelerde yapılması gerekenlerle ilgili Başkan Çöl'e bilgiler vererek özellikle her geçen zaman diliminde gözde cazibe merkezlerden birisi haline gelen Akdağ Tabiat Parkında yapılacak olan bisiklet ve yürüyüş yolları ile yatırımların hız kazanacağı kaydedildi.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Mustafa Çöl ise Çılgın ve beraberindeki heyete ilçede yaptıkları çalışmalardan dolayı kendilerine ve çalışanlarına teşekkür etti. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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