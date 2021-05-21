Akdağ Tabiat Parkı'nda 2021 sezonu açıldı
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Akdağ Tabiat Parkı'nda 2021 sezonu açıldı

İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar - Haberler | Güncel

Akdağ Tabiat Parkı'nda 2021 sezonu açıldı Eşsiz doğası ve doğanın bütün renkleri ile Akdağ Tabiat Parkı misafirlerini bekliyor Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı baharın gelmesi ile adeta...

Akdağ Tabiat Parkı'nda 2021 sezonu açıldı

Eşsiz doğası ve doğanın bütün renkleri ile Akdağ Tabiat Parkı misafirlerini bekliyor

AFYONKARAHİSAR - Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından birisi olan ve Afyonkarahisar'ın Sandıklı ilçe sınırları içerisinde bulunan Akdağ Tabiat Parkı baharın gelmesi ile adeta cennetten bir köşe görünümüne kavuştu.

Baharın gelmesi ev havaların ısınması ile Akdağ Tabiat Parkı'nda doğa adeta yeniden uyandı. Park eşsiz doğası ve doğanın bütün renkleri ile korona virüs (Covit-19) pandemisinden önceki günlerine dönmeyi bekliyor. Her sezon bir önceki yıldan daha fazla misafir ağırladığı Akdağ Tabiat Parkı pandemi kuralları çerçevesinde bugün itibari ile misafir kabul etmeye başladı. Sandıklı Belediyesinden yapılan açıklamada, hafta içi kalmak isteyen misafirlerin cuma günü giriş yaparak pazartesi gününe kadar kalabilecekleri belirtildi. Açıklamada ayrıca 1 Haziran'dan sonra hükümetin pandemi kurallarında bir değişiklik yapması halinde takdirde hafta sonu planları yapılan değişikliklere göre güncelleneceği de aktarıldı.

Bu karar ile birlikte en son 22 Kasım 2020 tarihinde misafirlerini ağırlayan ve sezonu kapatan Akdağ Tabiat Parkı, 2021 sezonunu bu hafta sonu açtı.

Akdağ Tabiat Parkı'nda 2021 sezonu açıldı
Akdağ Tabiat Parkı'nda 2021 sezonu açıldı
Akdağ Tabiat Parkı'nda 2021 sezonu açıldı
Akdağ Tabiat Parkı'nda 2021 sezonu açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ali Bayar

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