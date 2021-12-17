Akdağ Tabiat Parkı'na ulaşım daha rahat sağlanacak - Haberler
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Akdağ Tabiat Parkı'na ulaşım daha rahat sağlanacak

Akdağ Tabiat Parkı'na ulaşım daha rahat sağlanacak
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından biri olan Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yapılan yol çalışmaları sonrası vadiye ulaşımın daha rahat hale geldiğini kaydetti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli tabiat parklarından biri olan Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'nda yapılan yol çalışmaları sonrası vadiye ulaşımın daha rahat hale geldiğini kaydetti.

Konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yapan Vali Çiçek, çalışmaların İl Özel İdaresi ve Sandıklı Belediyesi tarafından yapıldığını belirterek, "Muhteşem bir yer Akdağ Tabiat Parkı. Yeni yol harika oldu. Hem virajlar hem eğim azaldı. Akdağ daha geniş daha konforlu güzel bir yola kavuştu. Bu yol çalışmasını yaparak Akdağ'ı daha yakına getiren İl Özel İdaremizi ve Sandıklı Belediyemizi kutluyorum. Akdağ artık daha yakın" ifadelerine yer verdi. - AFYONKARAHİSAR

Akdağ Tabiat Parkı'na ulaşım daha rahat sağlanacak

Akdağ Tabiat Parkı'na ulaşım daha rahat sağlanacak

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