Akdağ Tabiat Parkı'na jandarma karakolu yapılacak

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli tabiat parkları arasında gösterilen Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na jandarma karakolu yapılacağını kaydetti.

Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Türkiye'nin en önemli tabiat parkları arasında gösterilen Sandıklı ilçesindeki Akdağ Tabiat Parkı'na jandarma karakolu yapılacağını kaydetti.

Akdağ Tabiat Parkı'nda bulunan binanın jandarma karakolu olarak tahsisi için Vali Çiçek başkanlığında Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı arasında protokol imzalandı. Valilik makamında gerçekleştirilen protokolde İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Yılmaz Kırgel, Tarım ve Orman Bakanlığı 5. Bölge Müdürü Şahin Çılgın, hazır bulundu.

240 metrekare alanı bulunan karakol için Vali Çiçek başkanlığında Kırgel ile Çılgın, protokol için karşılıklı imzaları attı.

Karakolun Akdağ Tabiat Parkı'nda önemli bir ihtiyacı karşılayacağını ifade eden Vali Çiçek, "Afyonkarahisar'ın her bir noktasında huzur ve güveni tesis etmek için elimizden geleni yapacağız" dedi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı