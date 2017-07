Akdağ: "Suriyeli Misafirleri de Kendi Insanımızdan Ayırmayan Sağlık Anlayışı, Türkiye'yi Süper Lige...

Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Türkiye'nin sağlık hizmetlerinde üçüncü ligden süper lige çıkmış bir ülke olduğunu belirterek, "Dünya ülkeleri ve uluslararası sağlık örgütleri tarafından Türkiye'nin sağlıkta dönüşümle oluşturduğu yeni sağlık sistemi, üstün hizmet anlayışı, yoksulu, zengini, köyü kenti, hiç kimseyi birbirinden ayırmayan, hatta ülkemizdeki Suriyeli misafirleri de kendi insanımızdan ayırmayan sağlık anlayışı, Türkiye'yi süper lige çıkartmıştır." dedi.



Akdağ, bir otelde düzenlenen sağlık hizmetleri değerlendirme toplantısının açılışında yaptığı konuşmada, Sağlık Bakanlığının 10 sağlık koordinatörünün 4 gün boyunca Eskişehir'in sağlık değerledirmesini yapıp bir rapor hazırladığını, söz konusu raporu ilgililerle değerlendireceklerini belirtti.



Eskişehir Sağlık Müdürlüğünün inovatif olarak güzel bir çalışma başlattığını anlatan Akdağ, "Engellilerin taşınması yönündeki bu çalışma Eskişehir'de geliştirilmiş. Engelli vatandaşlarımız için araçlar ve ekipler oluşturulmuş, sağlık ihtiyaçları için görevlilerimiz tarafından bir refakatle hizmet sağlanıyor. Mükemmel bir hizmet." diye konuştu.



Akdağ, söz konusu toplantılarla bir taraftan bakanlığın vizyonunu kurgularken, Eskişehir'in keşfettiği uygulamayı Türkiye'ye yayma imkanının olduğunu söyledi.



"Üçüncü ligden süper ligi çıkmış bir ülke"



"Sağlıkta dönüşümün ikinci bölümünde sağlık hizmetlerini Türkiye'de mükemmelleştirmeye kararlıyız." diyen Akdağ, şöyle konuştu:



"Türkiye, sağlık hizmetlerinde üçüncü ligden süper ligi çıkmış bir ülkedir. Dünya ülkeleri ve uluslararası sağlık örgütleri tarafından Türkiye'nin sağlıkta dönüşümle oluşturduğu yeni sağlık sistemi, üstün hizmet anlayışı, yoksulu, zengini, köyü kenti, hiç kimseyi birbirinden ayırmayan, hatta ülkemizdeki Suriyeli misafirleri de kendi insanımızdan ayırmayan sağlık anlayışı Türkiye'yi süper lige çıkartmıştır. Bu süper ligde biz artık başa oynayan, '4 büyükler' deniyor ya '4 büyükler' arasına girmeye bu dönemde kararlıyız. Bunun için çalışmaları devam ettiriyoruz. 2002'nin sonundaki heyecanımız neyse, ondan hiçbir şey kaybetmeden sağlıkta dönüşüm programının ikinci dönemini 2017'den itibaren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla başlatmış bulunuyoruz."



"Yeni hastanelerimizle ilgili çok ciddi iki ihtiyacımız var"



Akdağ, Eskişehir'de iki yeni hastane inşaatının bulunduğunu, bu yeni hastanelerle kentteki hastaneciliğin de mükemmel hale geleceğini ifade etti.



Eskişehir'de, Sağlık Bakanlığına ait hastanelerin toplam 92 bin metrekare kapalı alanının olduğunun belirten Akdağ, şunları kaydetti:



"Yeni yapılacak iki hastaneyle bu sayı, 426 bin metrekareye sahip oluyor. Mevcut hastanelerimizin 4,5 katı büyüklüğüne ulaşacağız. Bu hastanelerimizde hem vatandaşlarımızın hem çalışanlarımızın çok rahat etmesini istiyoruz. Her türlü yüksek teknolojiyi de kullanarak işleri mükemmelleştirme yoluna gideceğiz. Yeni hastanelerimizle ilgili çok ciddi iki ihtiyacımız var. Bunlardan birincisi olarak hastanelerimizin yollarının yapılması lazım. Bu kadar devasa hastaneler, yeni yollar, kavşaklar oluşturulmadan ya da her neyse teknik ihtiyaç yollar geliştirilmeden olmaz. Şehir içindeki yolların yapılma vazifesi belediyelere aittir. Bu Eskişehir Belediyesi tarafından yerine getirilemeyeceği anlaşılan bir hizmet olduğu için Ulaştırma Bakanlığımızla bu meseleyi görüştük. Sağolsun Ulaştırma Bakanlığımız ve Karayolları Genel Müdürlüğümüz bu işi üstüne aldı. Bu yolları yapamayacaktık ve yaptığımız hastanelere erişim noktasında sıkıntı çekilecektik. Eskişehir Belediyesi, hastanelerle ilgili toplu taşıma işini yerine getirmelidir. Şehir Hastanesi şehirden çok uzak olmasa da bu hastaneye toplu taşıma lazım. Büyükşehir Belediyemizden bir an önce bu işlerin hazırlığını bekliyoruz. Gerçekleştireceğine de inanıyoruz. Çünkü bunu diğer şehirlerde gerçekleştirdik."



"Sakarya'da meydana gelen olay, yüreğimizi burkmuştur"



Akdağ, Türkiye'de yaşayan 80 milyonun 3 milyon Suriyeli kardeşini, onların inançlarına, yaşamlarına, mezheplerine, ırklarına bakmaksızın kucakladığını vurguladı.



Yıllardır mağdur edilmiş insanlara Türkiye'de hizmet verdiklerini dile getiren Akdağ, sözlerini şöyle tamamladı:



"Sakarya'da yakın zamanda meydana gelen olay, yüreğimizi burkmuştur. Aslında bu olay hepimize ders olmalıdır. Türk milleti olarak tarih boyunca ihtiyaç duyan hiç kimseye sırtımızı dönmedik. Bizi büyük millet yapan budur. Türk milletinin en büyük özelliklerinden birisi misafirperverliğidir. Biz bir tas çorbamız varsa, paylaşmasını bilen ve bununla iftar eden bir ülkeyiz. Son zamanlarda birilerinin Türkiye'deki misafir Suriyelilere ya da diğer ülkelerden gelenlere karşı provakatif söylemlerinin ve eylemlerinin meseleyi nereye taşıyabileceği ortaya çıkmıştır. Hamile bir kadın, 10 aylık bebeğiyle katledilmiştir. Bundan dolayı büyük üzüntü duyuyoruz. Türk adaleti bu işi yapanların yakasına yapıştı. Ancak bütün toplum olarak bu hususta duyarlılığımızı korumalıyız."



Bakan Akdağ, toplantı öncesinde, yakını olan Melik Kul ile Nedime Yeşilırmak çiftinin nikahında şahitlik yaptı.