Akdağ, Somali Heyetiyle Görüştü

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, "Benim nazarımda, kalbimde, gönlümde Erzurum'da hayatını kaybeden bir anne ile Somali'de hayatını kaybeden hamile bir anne arasında hiçbir fark yok. Erzurum'daki anne için ne hissediyorsam Somali'deki için de onu hissediyorum." dedi.

Akdağ, Türkiye-Somali Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı kapsamında Türkiye'ye gelen Somali Başbakan Yardımcısı Mahdi Mohammed Gulaid ve beraberindeki bakanlarla Çankaya Köşkü'nde bir araya geldi.

Recep Akdağ, yaptığı konuşmada, Somali'nin kardeş ülke olduğunu belirterek, iki ülke arasındaki ilişkilerin kuvvetlenerek devam ettiğini söyledi.

Sağlık Bakanı olduğu dönemde başkent Mogadişu'da Recep Tayyip Erdoğan Hastanesinin hizmete açıldığını anımsatan Akdağ, bunun iftihar ettiği bir proje olduğunu dile getirdi. Hastanenin, Türk ve Somalili yetkililerce başarıyla işletildiğini anlatan Akdağ, projenin, iki ülke arasında hayata geçirilmesi planlanan çalışmalara örnek teşkil ettiğini vurguladı.

Erzurumlu olduğunu ifade eden Akdağ, "Benim nazarımda, kalbimde, gönlümde Erzurum'da hayatını kaybeden bir anne ile Somali'de hayatını kaybeden hamile bir anne arasında hiçbir fark yok. Erzurum'daki anne için ne hissediyorsam Somali'deki için de onu hissediyorum. Türk halkının büyük çoğunluğu böyledir. Cumhurbaşkanımızın duygularını zaten çok yakından biliyorsunuz." diye konuştu.

Somali ile ilişkilerde kardeşlik hukukunu sürdürmeye devam edeceklerine dikkati çeken Akdağ, şöyle devam etti:

"Değerli Somalili Bakanımız şunu söyledi, 'Evet, belki biz bugün zayıfız. Sizlerin yardımı var ama kendimizi toplayınca bunun karşılığını fazlasıyla ödeyebilecek güçteyiz.' Sizin güçleneceğinize yürekten inanıyorum. Bugüne kadar ne yaptıysak sadece kardeşlik duygularımızla yaptık, hiçbir şey beklemiyoruz. Burada konuştuğumuz hususlar her iki ülkenin karşılıklı güçlenmesi ve karşılıklı menfaatleriyle ilgili. Allah korusun verdiğimiz desteklerden dolayı herhangi bir şey bekleyen durumuna gelirsek bazı Batılı, emperyalist ülkelere benzeriz. Biz öyle değiliz ve öyle de olmayacağız."

"Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz"

Somali Başbakan Yardımcısı Gulaid de Türkiye ile Somali arasındaki tarihi ilişkilerin ifade edilemeyecek kadar zengin olduğunu söyledi.

Osmanlı Devleti'nin izlerinin farklı coğrafyalarda olduğu gibi Somali topraklarında da görülebileceğini dile getiren Gulaid, "Tabii ki unutmayacağımız bir başka dostluk ve kardeşlik imgesi de 2011'de Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlığı döneminde Mogadişu'ya, açlık çeken ülkemize destek göstermek için yaptığı ziyarettir. Desteğiniz için çok teşekkür ediyoruz." şeklinde konuştu.

Amaçlarının iki ülke arasındaki tarihe dayanan ilişkilerin daha da geliştirilmesi olduğunu vurgulayan Gulaid, "Somali halkı, özellikle Mogadişu halkı, Recep Tayyip Hastanesi ile Türkiye'nin doğrudan yatırımlarının etkisini hissedebilir durumda. Bu etkiyi havalimanında, karayolunda ve limanlarda da görüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gulaid, iki ülkenin dengeli ticaret hacmini yakalayabileceğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Somali, hayvancılık, balıkçılık ya da tarım sektörü olsun çok zengin kaynaklara sahiptir. Afrika'nın en uzun kıyı şeridi Somali'de bulunuyor. Özellikle Türkiye piyasasını bizlere açmanızı arzu ediyoruz. Çünkü bu piyasa bizim hem Avrupa hem de Asya'ya erişmemize imkan sağlıyor. Tarım alanında susam, muz ve kuru limon ihraç etmek istiyoruz. Koku ve aromaları da sizin piyasanıza sunmayı arzu ediyoruz. Bahsettiğim ürünlere ilişkin mesela gümrüklerde bize belli kotalar ya da tarife indirimi sunabilirsiniz."

Konuşmaların ardından Başbakan Yardımcısı Akdağ, Somali Başbakan Yardımcısı Gulaid ve beraberindeki bakanların ziyareti dolayısıyla yemek verdi.