Akdağ, KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali'yi Kabul Etti

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Erkut Şahali'yi Çankaya Köşkü'nde kabul etti.

Akdağ, yaptığı konuşmada, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öteden beri Türkiye Cumhuriyeti'nin kardeş ülke KKTC'ye karşı çok yakın bir alakasının bulunduğunu belirtti.

Bu yakın alakanın önemli bir göstergesi olarak özel bir mekanizma geliştirildiğini, Başbakan adına bir başbakan yardımcısının KKTC'nin ekonomik gelişmesi ve bu ülkeyle iş birliğini takip ettiğini aktaran Akdağ, bu vazifenin kendisine verildiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

Akdağ, "Büyük bir memnuniyetle bu vazifeyi icra ediyorum. İnanıyorum ki önümüzdeki çok kısa bir süre içerisinde çok büyük gelişmelere de inşallah KKTC Türk halkı açısından birlikte hayırlı işlere imza atabileceğiz." diye konuştu.

Akdağ, KKTC'deki yeni hükümetin de başarılı olması temennisinde bulundu.

KKTC Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Şahali ise iki ülke arasındaki dostluk, kardeşlik ve iş birliğinin çok önemli olduğunu belirtti. Türkiye'nin, KKTC'ye sağladığı mali ve teknik desteğin KKTC halkının daha refaha erişmesi bakımından son derece önemli olduğunu ifade etti.

KKTC halkının refahını yükseltmek için yoğun bir gayret içerisinde olduklarının altını çizen Şahali, "Yeni oluşan koalisyon hükümeti bu konuda son derece kararlı ve istekli bir tutum içerisinde. Bizler de görevdeki arkadaşlarımızla hem kaynaklarımızla hem de sizlerin sağladığı kaynaklarla halkımıza daha refah dolu bir gelecek hazırlama konusunda görev başındayız." ifadesini kullandı.