Akdağ-Kılıçdaroğlu Görüşmesi

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti. CHP'liler, görüşmede çocuk istismarına yönelik geri dönülmez ceza değil, caydırıcı ceza isteklerini dile getirdi.

Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nu Meclisteki makam odasında ziyaret etti. Ziyarette CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç ile Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu da yer aldı. Görüşmede çocuk istismarına yönelik kanun teklifi konuşuldu.

Edinilen bilgiye göre, kanun teklifinin 24-25 madde olacağı ve CHP'nin çekincelerinin olduğu fakat kanun teklifinde maddelerin nasıl daha farklı hale getirilebileceği konusu konuşuldu. CHP'liler geri dönülemez ceza değil, caydırıcı cezanın ön plana çıkarılması yönündeki isteklerini dile getirdi. - ANKARA