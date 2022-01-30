Akdağ Kayak Merkezi yolu kapandı, tatilciler yolda kaldı

LADİK, SAMSUN (DHA) - SAMSUN'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde etkili olan tipi nedeniyle yol ulaşıma kapandı, çok sayıda kişi araçları ile yolda kaldı. Ekipler yolu açmak için çalışma başlattı.

Ladik ilçesinde sabah saatlerinde başlayan tipi etkili oluyor. İlçede Akdağ Kayak Merkezi'ne çıkan yol, tipi nedeniyle ulaşıma kapandı. Kayak merkezine çıkmak isteyen çok sayıda tatilci araçları ile yolda kaldı. Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda sürücülerin bekleyişi sürüyor. Polis ekipleri yolda önlem alırken, belediye ve Karayolları ekipleri tipi nedeniyle kapanan yolu ulaşıma açmak için çalışma başlattı.