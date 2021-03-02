Akdağ Kayak Merkezi son bir haftada 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Akdağ Kayak Merkezi son bir haftada 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı

02.03.2021 14:21 | Son Güncelleme: 02.03.2021 14:24
Akdağ Kayak Merkezi son bir haftada 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan ve kış mevsiminde doğaseverlerin eğlence tercihleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi, ilgi görüyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan ve kış mevsiminde doğaseverlerin eğlence tercihleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi, ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde doğa, kaplıca ve kış turizminin bir arada bulunduğu ender ilçelerden Ladik, Samsun şehir merkezine 84, Samsun-Ankara kara yoluna 24, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta.

Akdağ Kayak Merkezi, 1400 metrelik pisti ve 1360 metrelik telesiyeji ile kayakseverlere hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesince son 2 yılda, pistin bakım onarımı yapılarak telesiyej sistemi güçlendirildi. Modern bir kafeterya inşa edilerek mescit ve lavabolar büyütüldü. Otopark alanları hazırlanırken, ilçe merkezinden merkeze giden 8 kilometrelik yol yenilendi.

Merkez, doğal güzellikleri ve panoramik manzarasıyla kayakçıların yanı sıra paraşütçüler için de cazibe merkezi oldu.

Konaklama ve yeme içme olanaklarının yanı sıra ATV safari, kar motosikleti turları gibi birçok sportif imkan bulunan merkezde, kayak haricinde daha az eğimli pistte kullanılmak üzere kızak da kiralanabiliyor.

Samsun'un yanı sıra Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Sinop gibi çevre illerin de yoğun ilgisiyle bölgenin kış turizmi odaklarından biri haline gelen Akdağ Kayak Merkezi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı Akdağ Kayak Merkezi, son bir haftada 5 bin yerli ve yabancı turisti misafir etti.

Sezon açılışından bugüne kadar haftalık en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılan tesise ailesiyle gelen çok sayıda kayaksever, eğlencenin tadını çıkarırken, paraşütçüler ise ilçe semalarında süzülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçede gerçekleştirecekleri yatırımlarla turizmi geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Ladik'in, turizm sektöründe önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Demir, "Koruma altına alınan ve arkeolojik kazı yapılacak alanlarımız var. Çok sayıda medeniyetin yaşam izleri var ama bunları, dokuya dokuya turizme kazandırmamız lazım. Akdağ Kayak Merkezi'nde yol ve otopark konusunda yatırım yaptık. Burası için daha nitelikli ve kapsamlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Destinasyonları doğru kurup tanıtımları da ona göre yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Pervin Buldan Mustafa Şentop Berat Albayrak Nikol Paşinyan Dirayet Dilan Taşdemir
Magazin Tarkan Eda Ece İrem Derici Türkan Şoray
Spor Erol Bulut Mustafa Er Ünal Karaman Mustafa Yumlu Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mart Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Akdağ Kayak Merkezi son bir haftada 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.3.2021 14:46:02. #1.15#
title