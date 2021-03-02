Akdağ Kayak Merkezi son bir haftada 5 bin yerli ve yabancı ziyaretçiyi ağırladı

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan ve kış mevsiminde doğaseverlerin eğlence tercihleri arasında yer alan Akdağ Kayak Merkezi, ilgi görüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Karadeniz Bölgesi'nde doğa, kaplıca ve kış turizminin bir arada bulunduğu ender ilçelerden Ladik, Samsun şehir merkezine 84, Samsun-Ankara kara yoluna 24, ilçe merkezine ise 7 kilometre uzaklıkta.

Akdağ Kayak Merkezi, 1400 metrelik pisti ve 1360 metrelik telesiyeji ile kayakseverlere hizmet veriyor.

Büyükşehir Belediyesince son 2 yılda, pistin bakım onarımı yapılarak telesiyej sistemi güçlendirildi. Modern bir kafeterya inşa edilerek mescit ve lavabolar büyütüldü. Otopark alanları hazırlanırken, ilçe merkezinden merkeze giden 8 kilometrelik yol yenilendi.

Merkez, doğal güzellikleri ve panoramik manzarasıyla kayakçıların yanı sıra paraşütçüler için de cazibe merkezi oldu.

Konaklama ve yeme içme olanaklarının yanı sıra ATV safari, kar motosikleti turları gibi birçok sportif imkan bulunan merkezde, kayak haricinde daha az eğimli pistte kullanılmak üzere kızak da kiralanabiliyor.

Samsun'un yanı sıra Amasya, Çorum, Tokat, Ordu, Giresun, Sinop gibi çevre illerin de yoğun ilgisiyle bölgenin kış turizmi odaklarından biri haline gelen Akdağ Kayak Merkezi, her yıl binlerce ziyaretçiyi ağırlıyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle sosyal mesafe kurallarının dikkate alındığı Akdağ Kayak Merkezi, son bir haftada 5 bin yerli ve yabancı turisti misafir etti.

Sezon açılışından bugüne kadar haftalık en yüksek ziyaretçi sayısına ulaşılan tesise ailesiyle gelen çok sayıda kayaksever, eğlencenin tadını çıkarırken, paraşütçüler ise ilçe semalarında süzülüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, ilçede gerçekleştirecekleri yatırımlarla turizmi geliştirmeye devam edeceklerini belirtti.

Ladik'in, turizm sektöründe önemli yere sahip olduğunu vurgulayan Demir, "Koruma altına alınan ve arkeolojik kazı yapılacak alanlarımız var. Çok sayıda medeniyetin yaşam izleri var ama bunları, dokuya dokuya turizme kazandırmamız lazım. Akdağ Kayak Merkezi'nde yol ve otopark konusunda yatırım yaptık. Burası için daha nitelikli ve kapsamlı bir proje üzerinde çalışıyoruz. Destinasyonları doğru kurup tanıtımları da ona göre yapacağız." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü