Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi
Haberler » Güncel » Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi - Haber

Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi, hafta sonunda kayakseverlerle doldu taştı.

05.01.2020 14:31 | Son Güncelleme: 05.01.2020 14:36
Akdağ Kayak Merkezi'ne büyük ilgi

'un ilçesindeki , hafta sonunda kayakseverlerle doldu taştı.


Hafta sonu tatilinde ailesiyle birlikte vakit geçirmek isteyen Samsunlular ve civar ilde yaşayanlar, soluğu Ladik Akdağ Kayak Merkezi'nde aldı. Samsun'un yüksek kesimlerinde hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle Akdağ Kayak Merkezi, yerli ve yabancı turistlerin akınına uğradı. Vatandaşlar aileleriyle kayak yapmanın keyfini çıkartırken, hafta sonu düzenlenen turlarla kayak merkezine gelen öğrenciler de unutulmaz bir hafta sonu tatili yaşadılar. - SAMSUN

Kaynak: İHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler