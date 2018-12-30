Akdağ Kayak Merkezi'nde Yoğunluk

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde, kar yağışının ardından hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Mevsimin ilk karının yağdığı kayak merkezi, misafirlerini ağırlamaya başladı.

Çocuklar ve aileleri kayak yapmanın tadını çıkarırken bazı vatandaşlar kızakla kaymayı tercih etti.

Telesiyeje binerek dağın 2 bin rakımlı zirvesine çıkan vatandaşlar ise doyumsuz manzaranın tadına vardı. Yoğunluk nedeniyle kayak merkezine çıkan yolda uzun araç trafiği oluştu.

Akdağ Kayak Merkezi Tesis Müdürü Celal Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Akdağ'da, hafta sonu ve yılbaşı yoğunluğu yaşandığını söyledi.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde 70 santimetre olduğunu ifade eden Şen, "Çorum, Giresun, Ordu, Amasya ve Tokat'tan yoğunlukla gelen misafirlerimiz nedeniyle özellikle hafta sonlarında çok kalabalık oluyor. Hafta sonu ve yılbaşından tesisimiz tam kapasite dolu." dedi.

Kaynak: AA