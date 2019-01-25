Akdağ Kayak Merkezi'nde Tatil Yoğunluğu

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde, okulların başlayan yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen aileler, kayağın keyfini çıkarıyor. Kimi tatilciler ise kızakla kayağı tercih ediyor. Tatilciler, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da keyfini sürüyor. Kayak merkezinde 1675 metrelik kayak pisti ile 1300 metrelik telesiyej bulunuyor.

Samsun'un Ladik ilçesinde yer alan Akdağ Kış Sporları ve Kayak Merkezi, okulların başlayan yarı yıl tatili nedeniyle yoğunluk yaşanıyor. Kayak merkezine gelen çocuklar ve aileleri kayak yapmanın tadını çıkarırken bazı vatandaşlar kızakla kaymayı tercih ediyor. Kayak merkezine gelerek 2 bin rakımlı zirveye de çıkan ziyaretçiler, karla kaplı doğada muhteşem manzaranın da keyfini sürüyor.

Yarıyıl tatili için Akdağ'a gelen Toprak Bulut adlı çocuk 'Burası çok zevkli ve Çok eğlenceli ama çok fazla soğuk. Burada kayak yapmaya geldik, çok eğlenceli. Samsun merkezine kar yağmadığı için buraya geldik. Burası şehirden çok daha eğlenceli ve çok daha güzelö dedi.

Çocuklarını tatil için kayak yapmaya getiren Meryem Uysal ise 'Çocuklarımla birlikte kent merkezinden buraya geldik. Biz de onlarla birlikte kaymaya çalışıyoruz. Samsuna kar yağmadığı için çocuklarımızı alıp eğlenmeye buraya geldik. Kar tatilini burada eğlenerek geçiriyoruz. Ben burada bu kadar eğleneceğimizi tahmin etmemiştim ama biz karda kayarak çocuklarımızdan daha fazla eğleniyoruzö diye konuştu.

Kaynak: DHA