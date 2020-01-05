: Akdağ Kayak Merkezi'nde güneşli havada kayak keyfi

05.01.2020 16:31 | Son Güncelleme: 05.01.2020 16:34

Samsun'un Ladik ilçesindeki Akdağ Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu yaşandı.

Merkezde bazı vatandaşlar kayak yaparken bazıları da kızakla kaymayı tercih etti. Telesiyeje binerek dağın bin 700 rakımlı zirvesine çıkan vatandaşlar ise güneşli havada doyumsuz manzaranın tadına vardı.

Kar kalınlığının yüksek kesimlerde bir metreye ulaştığı Akdağ Kayak Merkezi, özellikle hafta sonları Samsun'un yanı sıra Çorum, Giresun, Ordu, Amasya ve Tokat gibi çevre illerden misafirleri ağırlıyor.

Ailesiyle hafta sonu tatilini geçirmek için Akdağ'a geldiklerini söyleyen 14 yaşındaki Ahmet Asım Özdemir, "Keyifli bir hafta sonu için Akdağ'a geldik. Burası çok güzel. Samsun'a da çok yakın" diye konuştu.

Akdağ'a ikinci gelişi olduğunu ifade eden Barış Yağız ise, "Burası güzel bir yer ama bazı eksiklikler var. Kayak yapanlar ile kızakla kayanlar aynı bölümde. Bu insanlar için tehlike oluşturuyor. Onun önleminin alınması gerekiyor. Ladik, Akdağ, Hamamayağı ve gölüyle çok güzel bir ilçe." dedi.

Samsun'dan tur ile Akdağ'a geldiklerini, 5 yıldır kayak yaptığını belirten Muhammed Zer ise Akdağ'ın doğasıyla harika bir yer olduğunu ifade etti.

Öte yandan, yoğunluk nedeniyle kayak merkezine çıkan yolda araç kuyruğu oluştu.

Kaynak: AA

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