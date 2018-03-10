Akdağ Kayak Merkezi 'Kar'sız Kaldı

Samsun'un Ladik ilçesinde bulunan Akdağ Kayak Merkezi, hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi nedeniyle 'kar'sız kaldı.

Ladik ilçesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan ve ilçenin turizm merkezi haline gelen Akdağ Kayak Merkezi bu sezon kara hasret kaldı. Sömestr tatilinde tıklım tıklım dolu olan ve 15 gün boyunca vatandaşların kayak keyfi sürdürdüğü Akdağ'da, Mart ayına girilmesiyle birlikte kar erimeye başladı. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bu yıl beklenen yağışların olmaması nedeniyle, kar erime süreci normalinden yaklaşık 1 ay önce başladı. Yazdan kalma havanın etkisini sürdürdüğü kayak merkezi kar olmaması nedeniyle boş kaldı.

Bin 675 metrelik piste sahip olan ve kış sezonunda her yıl ortalama 35 bin yerli turistin ziyaret ettiği Akdağ Kayak Merkezi bu yıl adeta hüsrana uğradı. Kayak keyfi için Akdağ'a geldiklerini ancak kar göremeyince üzüldüklerini belirten vatandaşlar, "Normalde her sezon Akdağ Kayak Merkezine gelerek kış sporları yapıyoruz. Ancak bu yıl beklentilerimizi karşılamadı. Maalesef havaların sıcak gitmesi nedeniyle istenilen kar olmadı. Bu sezon yağış olmadığından kayak merkezindeki kar erimeye başladı. Yaz aylarında buranın karla kaplı olduğunu daha önceki sezonlarda görüyorduk. Ancak bu yıl erime erken başlamış. Çaresiz geldiğimiz gibi geri döneceğiz" dedi. - SAMSUN