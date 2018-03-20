Akdağ: İş Yapma Kolaylığında 30 Sıra Atlayacağız
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformları Çalıştayları'nın açılışında konuşan Recep Akdağ, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sırada yer aldığını, hedeflerinin yıl sonuna kadar 30'a, gelecek yılda da 20. sıraya gelmek olduğunu söyledi.
Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Reformları Çalıştayları'nın açılışında konuşan Recep Akdağ, Türkiye'nin iş yapma kolaylığı endeksinde 60. sırada yer aldığını, hedeflerinin yıl sonuna kadar 30'a, gelecek yılda da 20. sıraya gelmek olduğunu söyledi.
Kaynak: Dunya.com