Akdağ Hınıs ve Tekman'da Seçmene Seslendi Açıklaması

AK Parti Erzurum Milletvekili Prof. Dr. Recep Akdağ, Tekman ve Hınıs'ta seçmene hitap etti, Cumhur ittifakına destek istedi.

Beraberinde Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Zehra Taşkesenlioğlu ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ile güney ilçelerine çıkarma yapan Prof. Dr. Recep Akdağ, seçmenin yoğun ilgisiyle karşılandı.

Akdağ vatandaşlara hitaben yaptığı konuşmada, "Burası Bizim diye bir slogan yapmışlar. Burası bizimde İspir bizim değil mi? Aşkale bizim değil mi? Oltu bizim değil mi? Tortum bizim değil mi? Hepsi bizim. Tortum bizim sol gözümüzse Hınıs bizim sağ gözümüzdür. Kim bir gözümüzü diğer gözümüzden ayırıyorsa bölücüdür.

Kim milletin huzurunu kaçırıyorsa adına ister PKK ister PYD ne derse desin milletin huzurunu bozanlara asla ve asla fırsat vermeyeceğiz" diye konuştu. - ERZURUM

Kaynak: İHA