Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama

İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı - Haberler | Politika

Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, Yunanistan hükümetinin Galatasaray'a karşı tutumunu kınadı.

Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama

EDİRNE - Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği Başkanı Önder Akdağ, Yunanistan hükümetinin Galatasaray'a karşı tutumunu kınadı.

TUYUB Başkanı Önder Akdağ, Yunanistan hükümetinin Galatasaray'a karşı tutumunu kınadı. Akdağ, "Halklar arasında bu tür sorunların olmaması gerektiğini düşünüyorum. Miçotakis hükümetinin derhal bu anlayışı terk edip, dostluk iklimine dönmeleri gerektiği yönünde kendilerine bir sivil toplum örgütü olarak tavsiyede bulunuyoruz" dedi.

Yunanistan hükümetinin tavrının kabul edilemez ve Galatasaray'a karşı yapılanların üzücü olduğunu, halklar arasında herhangi bir problem olmadığını dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Yunan halkına kapılarımız her zaman açık. Hiçbir zaman bizim ülkemizde Türk misafirperverliğinin dışında olumsuz bir davranışla karşılaşmayacaklarını taahhüt ediyoruz. Fakat aynı şeyleri aynı şekilde komşumuz Yunanistan'dan da bekliyoruz. Galatasaray spor kulübü bir dostluk maçı için Yunanistan'a gitmişken, uluslararası geçerliliği olan PCR testleri elindeyken keyfi birtakım uygulamalarla bu süreci sabote etmiş olmaları bizleri ve spor camiasını üzmüştür. Spor siyasetin, bürokrasinin ve diplomasinin tamamen dışında olan bir alan, sporu bunlara alet ediyor olmak üzücü."

Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama
Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama
Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama
Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Mehmet Basmacı

Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a tepki
Son dakika politika: Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Bilgiç'ten Yunanistan'a tepki

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Babacan Süleyman Soylu Mustafa Şentop Bekir Pakdemirli Ömer Faruk Gergerlioğlu
Magazin Tarkan Düm Tek Tek Deniz Akkaya Serenay Sarıkaya
Spor Balotelli Burak Elmas Ahmet Ağaoğlu Volkan Demirel Younes Belhanda
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Akdağ'dan, Yunanistan'a kınama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 14.7.2021 20:55:22. #1.15#

title