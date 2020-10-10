Akdağ'daki yaban hayvanlarının envanteri çıkarıldı
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Akdağ'daki yaban hayvanlarının envanteri çıkarıldı

10.10.2020 14:43 | Son Güncelleme: 10.10.2020 14:46
Akdağ'daki yaban hayvanlarının envanteri çıkarıldı

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Denizli il sınırı arasında bulunan Akdağ'daki yaban hayvanlarının envanterini çıkardı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 5. Bölge Müdürlüğü ekipleri, Afyonkarahisar ve Denizli il sınırı arasında bulunan Akdağ'daki yaban hayvanlarının envanterini çıkardı.

Kurumun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akdağ Yaban Hayatı Geliştirme sahasında 28 Eylül - 2 Ekim tarihlerinde yaban hayvanı envanteri çalışması yapılmıştır. Afyonkarahisar ve Denizli'deki 22 personelin katılımıyla 30 ayrı noktadaki envanter çalışmalarında, kızıl geyik, yaban domuzu, kurt, tilki, çakal gibi memeli türlerin yanında akbaba, kartal, gibi yırtıcı kuşların da sayımları gerçekleştirilmiştir."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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